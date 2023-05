Delusione nelle parole di Charles Leclerc dopo il 7° posto e le difficoltà incontrate a Miami: "Serve più costanza, dobbiamo migliorare nel passo gara. La macchina oggi all'inizio non girava. E' una situazione difficile da capire. Dobbiamo dare la priorità al passo gara". Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Serve più costanza, priorità è migliorare il passo gara"

"Abbiamo tanto lavoro da fare. La macchina ha dei picchi, ma appena non sei nelle condizioni ideali è difficile. All'inizio con le medie non riuscivo a girare la macchina e questo mi ha condizionato. E' andata meglio sulle hard, ma serve più costanza in gara. Dobbiamo lavorare su questo. Oggi ci sono stati un po' di problemi. La macchina saltava e toccavo terra più che nel resto del weekend. La finestra delle nostre gomme è piccola, dobbiamo lavorare su questo. La situazione è difficile da capire, in qualifica sei davanti mentre in gara sei costretto a far passare gli altri. Non molleremo niente, spero che gli aggiornamenti ci aiuteranno per partire davanti a Imola. Ma la priorità è migliorare il passo gara".