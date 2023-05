Carlos Sainz analizza le difficoltà della Ferrari a Miami: "Non possiamo lottare per la pole al sabato, per il podio con una mescola e poi crollare. Siamo in una posizione in cui proveremo tante cose, a Barcellona cambieremo setup per migliorare il passo gara". Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"A Barcellona proveremo a cambiare il setup per avere più passo"

"L'errore in pit-lane è colpa mia, un errore perchè stavo spingendo molto per passare Fernando Alonso. Non ci ha cambiato la posizione. Abbiamo fatto un buono stint con la media, per la prima volta eravamo più veloci di Aston Martin. Con la hard però abbiamo fatica, è stato uno stint difficile, lento e inconsistente. Non possiamo lottare per la pole al sabato, per il podio con la media e poi cambiando mescola crolliamo. Siamo in una posizione in cui dobbiamo provare tante cose, da qui a Barcellona testeremo tante cose a livello di setup. Lì proveremo a cambiare la macchina, per migliorare il passo gara e avere maggiore flessibilità".