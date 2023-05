Frederic Vasseur analizza il GP senza squilli della Ferrari a Miami: "E' stata una gara strana, in cui non siamo stati costanti. Leclerc ha faticato all'inizio e si è ripreso alla fine, Sainz ha fatto il contrario. Il degrado non centra, ora dobbiamo trovare costanza in gara in vista di Imola, dove arriveranno altri aggiornamenti". Il Mondiale torna tra due settimane: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Il passo è buono, in gara si può rimontare"

"E' stata una gara strana, dobbiamo aprire gli occhi e capire perché non eravamo in una buona condizione. Siamo stati incostanti, in alcuni punti il passo era buono, in altri eravamo lenti. Il passo era buono, non è stata colpa del degrado. Dovrò parlare con i piloti. Leclerc ha faticato nella prima fase della gara, poi il passo lo ha recuperato e aveva lo stesso di Sainz. All'inizio ha perso posizioni ed è stato fondamentale nel risultato finale. Il contrario per Sainz, che ha fatto una grande inizio e un finale in difficoltà. Dobbiamo essere più costanti. Sarà molto importante a Imola avere i nostri tifosi, ma noi dobbiamo concentrarci sulla costanza in gara. Non è questione di aggiornamenti, che sicuramente arriveranno. E' sorprendente il delta che le Red Bull rifilano in gara rispetto agli avversari, noi siamo simili a Red Bull e Aston".