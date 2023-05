QUANTE STELLE!

Parata di vip a Miami per il quinto GP della stagione di F1, uno spettacolo nello spettacolo, fin dal primo giorno al circuito. Tra attori, star del web e dello sport, all'evento hanno preso parte anche Elon Musk e Jeff Bezos. E sono stati gironi anche alla 'Fast&Furious' con Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Il GP in Florida è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW F1, GP MIAMI: LA DIRETTA DELLA GARA