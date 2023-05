Fernando Alonso sale ancora una volta sul podio in stagione dietro alle due Red Bull: "Anche qui a Miami sono stati inarrestabili, ma ora voglio di più. Vittoria? Magari a Monaco o Barcellona...". Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Abbiamo una grande macchina". E' raggiante Fernando Alonso al termine del GP di Miami, che gli ha consentito di salire sul podio per la quarta volta in stagione. "La gara oggi è stata solitaria. Non abbiamo avuto tanto da fare con le Red Bull. Ci aspettavamo degli avversari più forti oggi, ma la Ferrari è andata peggio rispetto a quando ci si aspettava. Non è stato semplice, non lo è mai, ma è stata una gara solitaria. In partenza eravamo dal lato sbagliato e questo ci preoccupava, ma è andato tutto bene. Ora ci prendiamo questo podio e andiamo verso la tripletta Imola, Monaco Barcellona sperando di continuare così. Attaccare la Red Bull? Dopo quattro podi voglio qualcosa in più. Almeno un secondo posto, però le due Red Bull sono sempre inarrestabili. Magari a Monaco o Barcellona potremo avere una chance, vediamo".