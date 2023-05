Ferrari al settimo posto

Nella sua analisi Brand Finance assegna ad ogni marchio un punteggio "Brand Strength Index (BSI)" su un totale di 100, che viene utilizzato successivamente come input per calcolare il valore del marchio. In base al punteggio, a ogni marchio viene assegnato anche un corrispondente Brand Rating fino a AAA+ in un formato simile a un rating creditizio. Ferrari, con un punteggio pari a 91/100 ed un equivalente brand rating AAA+ (unico brand in classifica ad ottenerlo) si conferma il brand italiano più forte e, grazie ad una crescita del 3%, raggiunge il valore di 7,2 miliardi di euro. Ferrari si posiziona inoltre a livello globale come l’ottavo brand più forte a livello planetario, in compagnia di altri come Instagram, Youtube e Google. Tante sono le forze dietro al successo del marchio, tra queste, oltre alla sua presenza nel mondo sportivo della F1, "merchandising, alta moda, lifestyle e parchi divertimento", con la capacità - si legge nel report - di "entrare nell’immaginario di tutti"