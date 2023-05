La Formula 1 ha deciso di non correre a Imola nel fine settimana a seguito dell'alluvione che ha messo a durissima prova buona parte del territorio dell'Emilia-Romagna e anche delle Marche. Intanto, l'organizzazione dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" ha dato, attraverso il proprio sito e i social network, le prime indicazioni per il rimborso dei biglietti. Nella nota si legge: "Si informano tutti coloro che hanno acquistato i biglietti attraverso la rete di vendita e la piattaforma ticketone.it, che a breve verrà offerta l’opportunità di convertire i biglietti acquistati con i biglietti per l’evento del 2024 o in alternativa il rimborso economico. Data l’emergenza in corso nella regione, le modalità e le tempistiche del rimborso verranno rese note con successiva comunicazione che sarà inviata via e-mail nei prossimi giorni da parte di ACI Sport, società dell’Automobile Club d’Italia, tramite il provider di biglietteria ufficiale Ticketone.it".