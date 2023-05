E' in programma nella notte a Tokyo una conferenza stampa in cui la Honda annuncerà il suo ritorno in Formula 1 a partire dal 2026: la casa giapponese fornirà infatti i motori all'Aston Martin del patron Lawrence Stroll, che è attualmente motorizzata dalla Mercedes

Manca solo l'ufficialità, che arriverà questa notte in una conferenza stampa convocata a Tokyo, ma la Honda è prossima al suo ritorno in Formula 1. La casa giapponese, che aveva lasciato lo scorso anno dopo la fruttuosa collaborazione con la Red Bull (di cui è ancora consulente esterno), rientrerà nel circus a partire dal 2026, quando fornirà i motori dell'Aston Martin. L'accordo, secondo quanto trapela, durerà fino al 2030. Fondamentale, per il rientro di Honda in Formula 1, il nuovo regolamento tecnico che prevederà un rapporto 50-50 tra potenza elettrica e termica delle power unit. A beneficiare dei propulsori nipponico sarà dunque l'Aston Martin di Lawrence Stroll, team attualmente al secondo posto nel Mondiale Costruttori e spinto dal motore Mercedes.