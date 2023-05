Il pilota della Rossa ha parlato del suo futuro alla Gazette de Monaco: "Ho un lungo contratto che scade alla fine del prossimo anno. Amo la Ferrari, ho sempre sognato di correre qui. Le voci non mi toccano e cerco di concentrarmi su quello che c'è da fare in pista, perché non siamo ancora al livello in cui vorremmo essere". E sul GP di domenica: "Abbiamo la nostra carta da giocare". Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Le voci sul futuro di Charles Leclerc sono un argomento frequente al paddock del Mondiale. Anche alla vigilia del suo GP di casa, a Monaco. Leclerc ne ha parlato in un'intervista a La Gazette de Monaco: "Non ho intenzione di commentare, ma è vero che è una novità nella mia carriera. Finora non ero stato oggetto di voci. Sono arrivato in F1 all'Alfa Romeo senza che ci fosse nessuna chiacchiera o segnale, poi con sorpresa di tutti sono stato annunciato alla Ferrari. Da allora non ci sono mai stati davvero dubbi, perché ho un lungo contratto con la Scuderia che scade alla fine del prossimo anno. Amo la Ferrari, ho sempre sognato di correre per questa squadra. Le voci non mi toccano molto e cerco soprattutto di concentrarmi su quello che c'è da fare in pista, perché non siamo ancora al livello in cui vorremmo essere".