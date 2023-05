così al via

Prima pole position in carriera a Monte-Carlo per Max Verstappen, che precede Alonso e Leclerc: monegasco sotto investigazione per impeding su Norris e a rischio penalità. Terza fila per l'altra Ferrari di Sainz, scatterà ultimo invece Sergio Perez. Ecco la griglia di partenza del GP di Monaco. Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP MONACO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE