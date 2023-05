Continua la gara di solidarietà verso l' Emilia-Romagna , terra ferita dal terribile alluvione che ha costretto l'annullamento del GP di Imola . A una settimana dalla cancellazione e dopo la donazione di 1 milione di euro per aiutare la regione italiana, arriva un'altra lodevole iniziativa da parte della Formula 1 per raccogliere ulteriori fondi.

All'asta i premi e i cimeli del GP di Imola 2023

"F1 Authentics - di proprietà di Memento Exclusives, lo specialista di cimeli sportivi con sede nel Regno Unito - sta collaborando con Formula 1, Pirelli, Ferrari Trento, Automobile Club d'Italia e Formula Imola per raccogliere fondi per l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale della Regione Emilia-Romagna e protezione civile - si legge nel comunicato -. Ci sono una varietà di articoli esclusivi nell'asta F1 Authentics che sono stati donati, con tutti i proventi destinati ad aiutare le persone colpite in Emilia-Romagna. Pirelli, Global Partner della F1, metterà all'asta il Pole Position Award ufficiale che sarebbe stato consegnato al poleman della gara di Imola. Esclusivamente per l'asta, il premio sarà firmato da tutti i piloti sulla griglia di F1 2023. Ferrari Trento, lo spumante ufficiale della F1, donerà una bottiglia ufficiale del podio della gara. La bottiglia sarebbe tradizionalmente firmata dai primi tre piloti, ma a sostegno dell'asta sarà firmata anche dall'intera griglia. Inoltre, Automobile Club d'Italia e Formula Imola doneranno i quattro premi che sarebbero stati assegnati alla gara di Imola. Ciò include i trofei del primo, secondo e terzo posto, nonché il trofeo che sarebbe stato assegnato al miglior costruttore. Tutti gli articoli saranno disponibili come aste individuali su F1 Authentics dal 27 maggio e dureranno fino al 6 giugno".

Questo il link per partcipare all'asta: F1 Authentics