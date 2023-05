Clamoroso colpo di scena al via delle qualifiche del GP di Monaco: Sergio Perez, uno dei favoriti per la pole e vincitore nel Principato lo scorso anno, va lunghissimo alla Santa Devota e danneggia la sua Red Bull. Per lui qualifiche finite nel Q1 e sabato da incubo per il messicano, che partirà ultimo. Ecco la sequenza dell'incidente. Il GP LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

