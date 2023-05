Formula 1

Arrivano immagini inedite da Monaco. Dopo l'incidente di Hamilton alla Mirabeau, è stata una gru a rimuovere la monoposto dalla pista, mostrando così per la prima volta come davvero è fatto il fondo di una F1. Dalle foto si può anche notare come il nuovo fondo della Mercedes nella parte centrale della chiglia abbia un disegno di forte ispirazione Red Bull GP MONACO, LA DIRETTA DELLA GARA