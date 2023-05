Frederic Vasseur commenta la gara della Ferrari, con il 6° posto di Leclerc e l'8° di Sainz: "E' stata una gara caotica, ma nel primo stint il passo era buono. La strategia era un rischio per provare a finire sul podio. C'erano condizioni difficili, non possiamo fare colpe a Sainz. A Barcellona arriveranno aggiornamenti, speriamo ci diano qualcosa in più come prestazione". Guarda il video. Il Mondiale torna la prossima settimana a Barcellona

GP MONACO, HIGHLIGHTS