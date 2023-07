Dodicesimo round del Mondiale, la Formula 1 è in Belgio. Pioggia o sole? Nel giovedì che ha accolto i piloti in pista è stato necessario l'ombrello, ma andiamo a scoprire cosa dicono le previsioni per la tre giorni di attività a Spa-Francorchamps. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE