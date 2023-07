Max fa 45! La Ferrari torna sul podio - Max Verstappen ha vinto il GP del Belgio e, come lo scorso anno, lo ha fatto con una rimonta (dal sesto posto). Il successo del leader del Mondiale è l'ottavo di fila in questa stagione in cui sta facendo davvero il vuoto rispetto agli avversari e rispetto al compagno di squadra Perez che chidue al secondo posto pur avendo guidato per diversi giri la corsa. Torna sul podio, terzo di questa stagione, la Ferrari con Leclerc. Costretto al ritiro l'altra Rossa di Sainz per uno squarcio sulla fiancata arrivato per un contatto in avvio di GP. Hamilton chiude quarto, Alonso 5°. Ora la pausa estiva, si tornerà in pista nel weekend del 27 agosto in Olanda.