La Fia Commission che si è riunita a Spa in occasione del GP del Belgio ha decretato la proroga almeno fino a tutto il 2024 dell'utilizzo delle termocoperte. Ulteriori analisi verranno fatte sulle questioni legate all'equiparazione di potenza delle PU e al CapEx, ovvero l'extra budget utilizzabile per migliorare le proprie infrastrutture. Ufficiali infine le date dei test invernali del prossimo anno.

La Fia Commission si è ritrovata per il suo terzo meeting stagionale in quel di Spa, dove in questo fine settimana è in programma il GP del Belgio. In questa sessione è arrivata l'ufficialità delle date dei test invernali del 2024, che si terranno dal 21 al 23 febbraio sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Queste le altre decisioni, che dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Mondiale della Fia.