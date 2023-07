Il primo colpo di scena in Belgio arriva prima dell'inizio del GP: Verstappen sconterà una penalità di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Qui lo scorso anno partì quattordicesimo per poi vincere la gara. Tutto il weekend di Spa è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

