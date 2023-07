Fred Vasseur commenta la Sprint della Ferrari, con un occhio alla gara di domani: "Abbiamo trovato traffico al box, poi in pista era difficile superare. Domani abbiamo una bella opportunità, partiamo davanti e dobbiamo concentrarci su noi stessi e non su Verstappen". Il weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Non pensiamo a Verstappen, dobbiamo cogliere un buon risultato"

"Sainz ha trovato traffico, abbiamo seguito la procedura e perso posizioni. Leclerc ha perso posizioni, c'era una Mercedes e tanto traffico. in pista poi era dura superare. Oggi abbiamo fatto più punti di Mercedes e Aston Martin, domani partiamo da buone posizioni e dobbiamo cogliere le opportunità. Dovrebbe essere asciutto, ma non si impara nulla dalla gara di oggi, è stata troppo caotica. Tutti i piloti hanno avuto problemi di surriscaldamento, ma non si poteva montare le slick. Abbiamo dovuto gestire, ma ora concentrati per domani. Non ci concentreremo su Verstappen, ma su noi stessi per fare il meglio possibile. Il passo era buono in tutte le condizioni, dobbiamo fare una buona strategia e una buona partenza, per poi poter fare un buon risultato".