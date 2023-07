Una battaglia con Hamilton termina con un contatto tra la Mercedes del britannico e la Red Bull di Perez. La RB19 ha la peggio e riporta un profondo squarcio sulla fiancata destra. Checo prova a restare in pista, poi è costretto al ritiro dalla Sprint Race. La Direzione Gara dà cinque secondi di penalità a Lewis Hamilton, mentre nel box i Milton Keynes si fa la conta dei danni alla vettura del messicano. Oggi il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW