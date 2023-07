Il poleman Vesti rimane clamorosamente fermo prima ancora di incominciare, poi arriva la meritata vittoria di Doohan, davanti a Pourchaire, che diventa il nuovo leader del campionato (con 12 punti di vantaggio su Vesti) e Fittipaldi, al suo secondo podio in due giorni a Spa. La Formula 2 ritornerà a Zandvoort dal 26 agosto, poi proseguirà ancora a Monza e a Yas Marina

Registrati qui per vedere la Sprint Race del GP F1 del Belgio Clicca qui

Jack Doohan fa sua la Feature Race di Formula 2. Il pilota australiano del Virtuosi Racing ha preceduto Pourchaire (ART) e Fittipaldi (Rodin Carlin) al traguardo di Spa

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Archiviata la Sprint Race, incluse le inattese decisioni della Direzione Gara che ha squalificato Verschoor (Var) per una irregolarità tecnica e lo ha privato del podio conquistato in pista, i piloti della Formula 2 hanno preso posto a Spa in pista nel rispetto delle posizioni derivate dalla sessione di qualifica del venerdì. Sulla griglia è previsto lo schieramento in prima fila delle due Prema del leader del campionato Vesti e del compagno di squadra Bearman, subito dietro Martins (ART) e Maloney (Carlin), in terza fila Pourchaire (ART) e Hauger (MP) reduce dal podio guadagnato nella gara sprint dopo la squalifica di Verschoor.

Gli altri avversari nella corsa al titolo della categoria sparsi qua e là, lontani dalla prima linea: Doohan in sesta fila e Iwasa in ottava. Al giro di schieramento le condizioni del tracciato sono apparse decisamente più accettabili e migliorate rispetto alla Feature Race di Formula 3 disputata al mattino, con un asfalto pressoché uniformemente asciutto e meteo stabile. Ma sia Martins che Vesti si sono malamente girati e proprio il danese è rimasto clamorosamente fermo prima ancora di incominciare. Allo spegnimento dei semafori, con la piazzola accanto alla pole position desolatamente vuota, la gara parte senza il protagonista più atteso ed è una grande occasione per tutti i suoi avversari per riaprire i giochi. Per questo è subito bagarre per la conquista della testa della corsa, proprio mentre in alcune zone del tracciato ricomincia a piovere debolmente. Parte malissimo Martins, grande partenza invece quella di Pourchaire che subito conquista la seconda piazza alle spalle di Bearman. Dopo poche curve, già nel primo giro, un contatto con Iwasa mette fuori gioco sia Hauger che il giapponese, cui si rompe un braccetto della sospensione sinistra. Hauger viene sospinto dai Marshall nuovamente in pista. Safety Car. Su Spa si affaccia timido anche uno spicchio di sole.

Alla ripartenza, contatto tra Maloney e Fittipaldi e più indietro fra Leclerc e Nissany. Al quinto passaggio, giro veloce di Pourchaire. Leclerc cambia la posteriore destra. Bandiera nera per Hauger. In ottava posizione Doohan, che sorpassa Hadjar dopo un bel duello. All’undicesimo giro rientra al cambio gomme Novalak, che poi esce larghissimo dalla pit lane. Anche Hadjar rientra e in uscita dalla pit lane, nello stesso punto di Novalak, va a sbattere contro le barriere interne della pit lane. Virtual Safety Car. Continuano i rientri al pit dei piloti con gomme soft. Bearman e Pourchaire entrano al 15° giro, Fittipaldi diventa leader della corsa e rimane in pista. Mentre Pourchaire sorpassa Bearman in pit lane. Il brasiliano va al pit nel giro successivo. Al rientro è quarto dietro Martins, ma quest’ultimo viene penalizzato di 5” per ‘speeding in pit lane”. A dieci giri dal termine si gira Crawford, dopo un contatto con Correa. La Safety Car facilita Doohan che era nella pit lane e gli permette di rientrare in pista in seconda posizione (forse sfiora la linea bianca della pit lane).



Si ferma di nuovo Arthur Leclerc. Con l’ending della Safety dichiarato, si ferma in pista Mason. Si riparte al 21° giro. Davanti Pourchaire, poi Doohan, quindi Bearman, poi Martins penalizzato di 5”, quindi Maloney e Fittipaldi. Alle spalle dei primi Martins tocca Bearman e va in pendolo finendo in via di fuga. A due giri dalla fine pourchaire segna il giro veloce, ma a due e mezzo dal termine passa in testa Doohan. In un giro Doohan mette 1”4 fra sé e Pourchaire. Alle loro spalle Fittipaldi sorpassa Maloney.