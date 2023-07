Di nuovo un super Verstappen: ottava vittoria consecutiva e un altro 10 in pagella. Ottima prestazione di Leclerc, che riporta la Ferrari sul podio e prende un bell'8,5 in pagella. Sufficiente Sainz, che danneggia la macchina alla prima curva e poi è costretto al ritiro. La F1 torna nel weeeknd del 27 agosto in Olanda live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE