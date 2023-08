Il pilota canadese non ha preso parte alla conferenza stampa dei piloti a Zandvoort. Il team fa sapere che "Lance si sta riprendendo da un'infezione e quindi salterà i suoi impegni con i media in programma giovedì. È in forma, sta bene e gareggerà al Gran Premio d’Olanda". Tutto il fine settimana è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Lance Stroll non ha preso parte alla conferenza stampa dei piloti in programma nel giovedì di Zandvoort. Il pilota canadese della Aston Martin non sta bene, ma è lo stesso team britannico a rassicurare sulle sue condizioni e sulla sua presenza in pista in questo weekend: "Lance si sta riprendendo da un'infezione e quindi salterà i suoi impegni con i media in programma giovedì. È in forma, sta bene e gareggerà al Gran Premio d’Olanda".