La Haas ha ufficializzato i piloti per la prossima stagione, ma tra certezze e qualche dubbio la line-up del Mondiale 2024 comincia già a delinearsi. Ci saranno colpi di scena? La F1 è in Olanda, tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE