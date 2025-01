L'arrivo a Maranello, le prime foto e il primo messaggio social da pilota Ferrari. E' iniziata la grande e attesissima avventura di Lewis Hamilton con il Cavallino. Qui le immagini del Day-1 con il caloroso saluto dei tifosi che sognano in grande per il prossimo Mondiale in cui il britannico farà coppia con Charles Leclerc

