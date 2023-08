È il giorno del GP d'Olanda! Alle 15 scatta la gara che inaugura la seconda parte della stagione dopo la sosta estiva. Si corre a casa di Max Verstappen, campione in carica della Red Bull, leader del Mondiale e poleman anche per la gara di Zandvoort. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, in 4K e in streaming su NOW. In prima fila, per la terza volta, Super Max partirà con Lando Norris. McLaren sempre più in crescita, così come la sorpresa Williams che ha piazzato Alexander Albon in seconda fila. La Ferrari, finora in difficoltà, deve riscattarsi partendo più indietro, con il sesto posto in griglia di Sainz e il nono di Leclerc dopo un errore in qualifica. La Mercedes è tra le candidate al podio, ma non con Hamilton: George Russell terzo al via.