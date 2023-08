Intervento alla mano sinistra (frattura del metacarpo) per il pilota australiano dell'AlphaTauri dopo l'incidente a Zandvoort. L'operazione, eseguita dal dottor Xavier Mir (lo stesso di Marc Marquez), sarebbe risultata più complicata del previsto e i tempi di recupero potrebbero di conseguenza essere più lunghi di quanto immaginato. Lui sui social: "Non è una battuta d'arresto, fa parte del ritorno". Il Mondiale torna a Monza il prossimo weekend su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW