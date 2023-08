La Ferrari si rifà il look in vista del Gp d'Italia. Richiamo a uno dei colori storici della scuderia, con il giallo e il nero che tornano sulla tuta dei due piloti e che vogliono essere un omaggio al trionfo di quest'anno della 499P alla 24 ore di Le Mans. Il giallo Ferrari fu utilizzato già lo scorso anno, anche se in questa occasione torna a dominare il rosso. Di seguito, le immagini delle nuove tute pubblicate sui profili social del Cavallino

