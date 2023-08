Il pilota Wec della Ferrari, vincitore della 24 Ore di Le Mans, sul GP di F1 e sulle prospettive per i colleghi Lecler e Sainz: "Speriamo che i colori presenti sulla nostra 499P possa portare fortuna ai piloti. Monza è speciale, darà tanta carica. Io non ho rimpianti, anche se la F1 è la F1...". E il collega Nicklas Nielsen: "Come si batte Verstappen...". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV