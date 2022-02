76/76

F1-75 - Ecco l'ultima arrivata in casa Ferrari. La F1-75, affidata anche in questa stagione alla guida di Leclerc e Sainz, si prepara al "Mondiale della rivoluzione" con tante speranza di riscatto e di vittoria dopo anni complicati. Il via della stagione è dinssato per il weekend del 20 marzo in Bahrain.