Fred Vasseur è rimasto impressionato dalla passione dei tifosi della Ferrari a Monza: "C'era gente già lunedì fuori dalla fabbrica. E' incredibile, impossibile non farsi condizionare. Anche senza risultati il supporto è enorme, danno una grande spinta al team. La pista è opposta a Zandvoort, siamo in condizioni buone e concentriamoci sul weekend. Il doppio podio sarebbe buon risultato". Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE