F1, Hamilton: "Con Mercedes un rapporto speciale"

Lewis Hamilton ha raccontato a Mara Sangiorgio l’importanza del rinnovo che ha firmato, anche in ottica ritiro: “ Non so quanti anni mi rimangano, per cui mi sono concentrato su particolare attenzione su questo rinnovo : ci sono delle cose che voglio fare che necessitano del lavoro perché avessi le possibilità di farle”. Ritroverà la vittoria quest’anno? “Ci proveremo questo weekend”.

Lewis-Mercedes: partnership a tutto tondo

Quello tra Hamilton e la Mercedes è un rapporto speciale, che lega il pilota al team da molti anni: “Mi hanno messo sotto contratto quando avevo 13 anni e mi hanno sostenuto nel bene e nel male. Non c’è mai stato un rapporto o una partnership come la nostra. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che sono stati messi sotto contratto per svolgere un lavoro con il team, ma per noi è qualcosa di più profondo. Nei periodi difficili loro sono sempre stati al mio fianco”. Rapporto che va al di là del sport: “Facciamo tanto lavoro fuori dalla pista: manteniamo la mente aperta, stiamo cambiando il panorama di questo sport. E lo facciamo da tanti anni. Siamo stati leader in Formula1, nella moda e siamo all’avanguardia in tanti altri settori”.