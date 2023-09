Toto Wolff commenta al microfono di Sky Sport il rinnovo fino al 2025 di Lewis Hamilton: "Non è stato complicato, abbiamo anche parlato del suo ruolo al termine della carriera. Non lo vedo lontano da Mercedes, alla fine corre con noi fin da quando è sui kart. Tolto il casco potrà fare il team principal, il CEO: sperò resterà con noi". Guarda il video dell'intervista. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

