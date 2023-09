Goethe fa la pole a Monza, poi va a muro. Sessione interrotta, non si riparte più e Bortoleto diventa campione per la differenza punti: il pilota Trident non è più aritmeticamente raggiungibile in classifica. Chiusura di campionato anomala, ma trionfo meritato. Sprint e Feature saranno una passerella con uno sguardo al prossimo anno