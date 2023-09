Fanta F1, per il GP di Monza una scelta di cuore

Secondo i dati forniti da YawClub, sono ben 19.512 i Fanta-manager che hanno schierato Charles Leclerc, passato da una percentuale di scelta del 7,2% ad una del 10,7%. Un incremento piuttosto importante e che ritroviamo anche con Carlos Sainz scelto da ben 6.942 Fanta-manager, quasi il doppio di quelli che lo avevano schierato in Olanda. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Al cuor non si comanda, soprattutto se al centro c'è la Ferrari. E anche se in ballo ci sono punti pensanti per il Fanta F1. E' questo che emerge dai dati di YawClub per il Fanta F1 di questa settimana. Monza, che può essere un prezioso one-off per il team di Maranello, per il weekend ha trovato l’appoggio di gran parte dei Fanta-manager al Fanta F1. Questi hanno difatti preferito puntare sulla Ferrari e su un team misto piuttosto che sull’impresa storica, e anche più semplice di Max Verstappen, leader del Fanta F1 e del campionato. L’olandese, dopo la vittoria in casa è pericolosamente vicino a battere il record storico di vittorie consecutive in campionato. Potrebbe farlo proprio questo fine settimana su una pista altrettanto storica, come quella di Monza.