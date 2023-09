Dal fine settimana di Marina Bay entra in vigore una nuova (o meglio aggiornata) direttiva tecnica 018 anti-flessioni. Ecco perché nasce e in cosa consiste: tutto verte attorno all'articolo 3.2.2 del regolamento. Tutto il weekend di Singapore è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



SINGAPORE, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE