AlphaTauri in pista con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo nel Mondiale 2024. Il team di Faenza ha ufficializzato il rinnovo dei due piloti nel sabato di Suzuka, gara di casa per Yuki. Ma non solo: accordo anche con Liam Lawson, attuale sostituto dell'infortunato Ricciardo, nel ruolo di terza guida. "La Scuderia AlphaTauri è lieta di annunciare la formazione completa di piloti per la stagione 2024 - si legge nel comunicato del team - con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo che continueranno a correre come titolari per la squadra. Liam Lawson, attuale contendente al titolo della Super Formula giapponese e già pilota della Scuderia AlphaTauri, riprenderà il suo ruolo di riserva per entrambi i team Red Bull, concentrandosi su test, sessioni al simulatore e lavoro di sviluppo, partecipando a tutte le gare a tempo pieno".

Tsunoda: "Grazie per aver creduto in me"

"Sono felice di annunciare che resterò con in AlphaTauri per la stagione 2024", ha dichiarato Tsunoda. "Non vedo l’ora di continuare a lottare e collaborare con la squadra e Daniel. Ovviamente spingerò il più possibile per il resto della stagione e oltre, per crescere come pilota. Sono grato alla Red Bull e alla Honda, per aver continuato a supportarmi e a credere in me, e sono molto felice e grato di proseguire la partnership”.

Ricciardo: "Felice di proseguire in questo viaggio"

“Sono entusiasta di guidare ancora con Yuki l’anno prossimo e di proseguire il viaggio con AlphaTauri. Dopo i progressi che abbiamo già fatto e i piani per il futuro, è un momento entusiasmante per il team. Stiamo costruendo ed è una bella sensazione. C’è molto lavoro da fare, ma stiamo andando nella giusta direzione"

Peter Bayer, CEO della Scuderia AlphaTauri

"Siamo in una posizione privilegiata, abbiamo accesso a molti grandi talenti del mondo Red Bull. Questo è un merito per il lavoro che il Dr. Marko svolge da molti anni. Sia Daniel che Yuki non hanno solo dimostrato una fantastica abilità nelle gare, ma sono anche grandi ambasciatori globali per la nostra squadra e il nostro sport. Liam si è messo sotto i riflettori della F1 in sole tre gare e sono molto felice che possiamo continuare a prepararlo per il suo futuro".