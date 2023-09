Sulla prestazione di Sainz in qualifica credo che il fondo portato dalla Ferrari a Suzuka centri poco. Se è lì, vuol dire che lo ha approvato anche Carlos perché è un qualcosa di migliorativo. Dopo aver analizzato l’andamento in qualifica della macchina con l’on board e le caratteristiche nel primo settore, c’è da dire che la vettura era difficile lì. E forse più difficile per Carlos per una questione di stile di guida Domenica GP live alle 7 su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS