Vettel a bordo pista, la foto che sa di nostalgia

Resterà una delle immagini più significative del weekend a Suzuka. Vettel, presente in Giappone per il suo nuovo progetto a sostegno delle api (Buzzin’ corner), fotografato mentre guarda i suoi ex colleghi a bordo pista. Un’immagine che sa di nostalgia e forse anche di riflessione sul futuro dato che nei giorni scorsi non ha escluso categoricamente un suo ritorno. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

I PILOTI DEL MONDIALE 2024 - SUZUKA, DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE