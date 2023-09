La McLaren festeggia a Suzuka, con Norris che chiude al 2° posto dietro a Verstappen, precedendo un Piastri che sale per la prima volta sul podio in carriera. "E' un risultato fantastico per il team", hanno spiegato al termine i due piloti. Guarda le interviste. Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

