Mentre per la Formula 1 iniziava il weekend di gara in Giappone, in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, Jessica Hawkins è scesa in pista con l’Aston Martin 2021 per una sessione di test. È la prima donna a guidare una vettura di Formula 1 per una prova non ufficiale in pista dopo cinque anni.

"Niente è paragonabile ad una vettura di Formula 1" Il test ha visto Hawkins alternarsi con il collaudatore e terza guida Felipe Drugovich per un totale di 26 giri. “Mi ci è voluto tutto il sangue, il sudore e le lacrime per arrivare fin qui - afferma -, ho dovuto mantenere il segreto per mesi, il che è stato piuttosto difficile. Ma ne è valsa la pena e mi ha dato una visione davvero preziosa. Niente è paragonabile all’accelerazione e alla frenata di un'auto di Formula 1. E dopo aver esaminato i dati, sono davvero orgogliosa della mia prestazione”. La pilota britannica aveva disputato tre stagioni nel campionato femminile W Series, ormai scomparso, e negli stessi anni aveva partecipato al British Touring Car Championship. Anche il Team Principal Aston Martin Mike Krack è entusiasta dei risultati ottenuti durante il test: “Siamo rimasti davvero colpiti dalla preparazione di Jessica per il test: ha lavorato incredibilmente bene con il nostro team di simulatori e questo ha reso facile la decisione di metterla sulla AMR21. Jessica ha affrontato l’opportunità con grande maturità, ha preso subito velocità e ha trovato un buon ritmo”.

Le altre donne in Formula 1 Bisogna risalire al 2018 per ritrovare l’ultima donna ad aver guidato una vettura di Formula 1: Tatiana Calderon al volante di una Sauber per un test gomme in Messico nel 2018. Nel 2015, invece, Susie Wolff completa diversi giri con la Williams a Silverstone durante una sessione di prova ufficiale. Nella storia della Formula 1 si ricordano cinque donne che hanno ufficialmente gareggiato nella massima serie: la prima è stata Maria Teresa de Filippis nel 1958 a bordo della Maserati 250F, con cui Fangio aveva conquistato il titolo l'anno precedente, nel Gran Premio di Monaco. La prima, ed unica, donna ad andare a punti è stata Lella Lombardi nel GP di Spagna nel 1975. Infine, l'ultima donna ad aver corso in Formula 1 è stata l'italiana Giovanna Amati nel 1992 come seconda guida ufficiale della Brabham. Le altre due donne ad aver corso in Formula 1 sono la britannica Divina Galica e la sudafricana Desiré Wilson.