Problemi con le gomme anche per Carlos Sainz, che è sceso in pista con le soft, come il suo compagno di scuderia. Scelta da cui non hanno potuto imparare niente, afferma a Sky Sport, in quanto è stata talmente un disastro che nessuno la userà domani in gara. La prestazione di oggi è stata comunque migliore di quella di ieri: "Il vento ha migliorato un po' la macchina, ma con il graining non si può sapere. Dopo la fatica di ieri, oggi sono migliorato, ma vedremo domani"

GP QATAR, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE