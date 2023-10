Max Verstappen celebra il terzo titolo vincendo il GP del Qatar. Sul podio anche le due McLaren di Piastri e Norris. Quinto Leclerc, preceduto dalla Mercedes di Russell, coinvolto in un clamoroso incidente al via con il compagno Hamilton, costretto al ritiro. Per Lewis arriva anche una multa per aver attraversato la pista. Il Mondiale torna tra due settimane ad Austin, in diretta su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS