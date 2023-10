Charles Leclerc chiude al quinto posto il GP del Qatar: "Abbiamo faticato più del previsto, specialmente in gara. Sapevamo che la McLaren era veloce, anche la Mercedes aveva un passo molto buono". Il Mondiale torna tra 2 settimane ad Austin: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

