Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari in Qatar, con Leclerc 5° e il ritiro di Sainz prima del via: "E' stato un weekend molto complicato, non solo per cordoli e gomme. C'era molto caldo, la sabbia: per i piloti è stata una gara stressante. Ad Austin troveremo condizioni più normali. Divario importante con McLaren, ma condizionato dal traffico in uno stint". Guarda il video. Il Mondiale torna tra 2 settimane ad Austin: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

