Confesso: avrei dovuto ricordarmi del testo evangelico quando, nel compilare le pagelle dedicate ai piloti protagonisti del Gp del Qatar, ho… castigato Sargeant per essere stato l’unico tra i drivers ad essersi ritirato dalla corsa causa insostenibilità delle condizioni climatiche.

Ho commesso un errore. Non perché altri suoi colleghi abbiano abbandonato la competizione. Ma perché, dopo la bandiera a scacchi, tutti i piloti hanno dichiarato di essere stati costretti a confrontarsi con disagi fisici al limite del sopportabile. E proprio uno come me, testimone delle indicibili sofferenze corporee di tanti eroi del passato, ha il dovere di dare atto a Sargeant che aveva il sacrosanto diritto di fermarsi, perché anche l’esercizio del coraggio ha i suoi limiti.

Grazie per l’attenzione.