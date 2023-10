Tramite comunicato ufficiale la Formula 1 rende noto il prolungamento di contratto del Gran Premio del Belgio, che sarà in calendario fino alla fine del 2025. Le parole del presidente e amministratore delegato della F1, Domenicali: "Spa ha fatto passi da gigante". Il ministro dell’economia della Vallonia, Willy Borsus: "Impatto positivo per la nostra regione"

La Formula 1 ha reso noto, tramite comunicato ufficiale , il prolungamento di contratto con il Gran Premio del Belgio al 2025 . Il tracciato di Spa-Francorchamps era già previsto nel calendario 2024 e continuerà ad esserlo almeno per il prossimo biennio. Un importante annuncio dopo che negli ultimi anni la pista belga è stata oggetto di controlli circa la sua sicurezza. A giocare a vantaggio dello storico tracciato sono state le ultime operazioni di restyling che hanno migliorato in maniera importante sicurezza (modificate le vie di fuga nella zona dell'Eau Rouge e del Raidillon) e capienza dell'impianto (due nuove tribune). Nell'edizione del 2023 le presenze complessive sono state 380.000, con un aumento di con un aumento di 20.000 spettatori rispetto all'anno prima.

A testimonianza del ruolo chiave giocato dagli ultimi lavori di riammodernamento della pista, sono le parole di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della F1 : " Spa è sinonimo di Formula 1, essendo stato uno dei circuiti presenti nella prima stagione della categoria, ed è molto amato sia dai fan che dai piloti, quindi sono lieto di estendere il nostro rapporto con loro fino al 2025 . Il promotore ha fatto passi da gigante negli ultimi anni per migliorare l'esperienza dei tifosi e le infrastrutture, e il lavoro è in corso tra tutte le parti interessate con un chiaro obiettivo di offrire gare sicure ed emozionanti. Vorrei ringraziare il promotore e il governo della Vallonia per il loro continuo sostegno".

Borsus: "Orgogliosi ed entusiasti"

All'interno del comunicato, seguono poi le prime dichiarazioni di Willy Borsus, vicepresidente e ministro dell'Economia della Vallonia, in merito al prolungamento di contratto: "Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare che il Gran Premio di Formula 1 si svolgerà in Vallonia nel 2025. La nostra regione salirà ancora una volta ai vertici della scena internazionale, grazie ai suoi eventi di alta qualità e alle sue leggendarie infrastrutture sportive. Oltre al prestigio, vorrei sottolineare il notevole impatto economico che questo evento porta alla Vallonia e al Belgio. Secondo uno studio condotto nel 2021, il Gran Premio genera ricadute positive per la nostra regione pari a 41,8 milioni di euro, al netto dei finanziamenti pubblici, che sono in costante diminuzione. Queste cifre costituiscono una solida indicazione dell'impatto finanziario e le prospettive positive ci fanno prevedere risultati ancora più positivi per quest'anno"