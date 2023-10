Dopo la vittoria a Zandvoort con 12 secondi di vantaggio, il pilota classe 2006 è aritmeticamente campione in Formula Regional, per lui si tratta del quarto titolo in monoposto dopo i due in Formula 4 ADAC e Formula 4 italiana, e quello di inizio 2023 in Formula Regional Middle East. Amand e van Hoepen sul podio

Kimi Antonelli è campione in Formula Regional con due gare di anticipo: la giovane promessa del motorsport, da leader del campionato, conquista il suo quarto titolo in monoposto oltre ai precedenti due campionati europei di Kart (categoria OK) nel 2020 e nel 2021. Una prova maiuscola per il pilota che vince Gara 2 sul tracciato di Zandvoort e conquista il titolo dopo essere passato dall'ottavo al primo posto in appena tre giri.

Chi è Kimi Antonelli Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, è un pilota automobilistico bolognese membro del Mercedes Junior Team. È figlio d’arte: suo padre è Marco Antonelli, anche lui pilota automobilistico e proprietario del team AKM Motorsport, squadra militante in diversi campionati GT e in Formula 4 italiana. Nonostante sia ancora giovanissimo sono già quattro i titoli conquistati finora in monoposto per lui: due successi nel 2022 in Formula 4 ADAC e Formula 4 italiana, quello di inizio 2023 in Formula Regional Middle East, e oggi, 15 ottobre, si è laureato campione di Formula Regional con due gare ancora in programma.

Il futuro sotto l’ala di Toto Wolff Un talento che non passa di certo inosservato: sempre più insistenti, infatti, si fanno le voci secondo le quali Kimi Antonelli potrebbe correre in Formula 2 già dalla stagione 2024 sempre con il team Prema. Il giovane pilota salterebbe perciò lo step Formula 3, previsto solitamente. Ad oggi non c’è ancora nulla di ufficiale, tuttavia, un’eventuale conferma non sorprenderebbe tutti: per molti Kimi è già pronto per la categoria. Su questa questione è intervenuto più volte in passato il team principal Mercedes, Toto Wolff, ribadendo che al termine di questa stagione si tireranno le somme e, insieme al pilota e al padre del ragazzo, si deciderà quale strada è meglio intraprendere. La volontà è chiara: procedere con calma e proteggere Antonelli dalle troppe pressioni esterne per evitare di bruciare uno dei più importanti talenti in circolazione.