In occasione del weekend di gara negli USA, la Ferrari è stata presente a New York con una mostra di tre giorni presso gli Hudson Yards Public Square and Gardens, culminata con una asta benefica a sostegno dell'istruzione. È stato un grande successo che conferma la fama globale e l'interesse per la casa di Maranello e tutte le sue attività. Presenti, oltre al presidente Elkann e all'ad Vigna, anche i piloti Leclerc e Sainz. Il fine settimana di gara ad Austin è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV