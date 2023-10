Il team americano arriva al GP di casa con un importante pacchetto di aggiornamento che segna l'abbandono della filosofia precedentemente adottata. Nuovo fondo ma non solo per le monoposto di Magnussen e Hulkenberg: andiamole ad analizzare con Matteo Bobbi e la Sky Sport Tech Room. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

L'ANALISI DI MATTEO BOBBI - GP AUSTIN, QUALIFICHE LIVE